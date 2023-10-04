В НАТО призвали союзников увеличить производство боеприпасов для Украины

Главное: Поскольку Украина ежедневно выпускает тысячи снарядов, большинство которых получены от НАТО, запасы на складах Альянса быстро уменьшаются. Адмирал Роб Бауэр заявил, что производство необходимо увеличить, чтобы помочь украинским военным на фронте.

Детали: В западных странах заканчиваются запасы боеприпасов, которые можно предоставить Украине. Поэтому необходимо ускорить наращивание производства. Об этом заявил глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, сообщает CNN.

Он отметил, что запасы боеприпасов у стран НАТО «достигли дна», и производство необходимо увеличить, чтобы помочь украинским военным на фронте.

«Теперь видно дно. Нам нужно, чтобы промышленность наращивала производство гораздо более быстрыми темпами», — сказал Бауэр.

Адмирал отметил, что союзники увеличили военные бюджеты, но не производственные мощности, что повлекло за собой рост цен.

В тему: В США уверяют, что продолжат поддерживать Украину во время войны.