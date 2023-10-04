Европа уже накопила 191 миллион кубометров газа

Главное: Европа сумела накопить 191 миллион кубометров газа. Подземные хранилища заполнены на 96%.

Детали: По состоянию на 2 октября наполненность европейских подземных газохранилищ (ПХГ) превысила 96%. Об этом говорится в информации Gas Infrastructure Europe.

Сообщается, что закачали уже 191 миллион кубометров газа.

Отбор составил 18 миллионов кубометров.

Информируется, что поступления сжиженного природного газа в европейские ПХГ упали до минимума почти за два года.

Не исключено, что абсолютный рекорд наполненности может быть побит в конце октября этого года.

Добавим, что исторический максимум запасов газа в ЕС фиксировался четыре года назад и достигал 97,86%.

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