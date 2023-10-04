В Кремле пытаются внушить россиянам, что в падении курса рубля нет ничего страшного

Главное: В Кремле посоветовали россиянам не беспокоиться из-за падения курса рубля. Песков заявил, что «нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя столь зависимыми от курса доллара».

Детали: Спикер Кремля Дмитрий Песков призвал россиян не беспокоиться из-за падения курса рубля, который 3 октября впервые за полтора месяца упал ниже отметки 100 рублей за доллар. Об этом пишут росСМИ.

«Чрезмерное внимание к курсу доллара, оно возможно с эмоциональной точки зрения, но скорее это рудименты прошлого все-таки. Нужно привыкать жить в рублевой зоне и не чувствовать себя такими зависимыми от курса доллара. Макроэкономическая стабильность полностью обеспечивается действиями и макрорегулятора, и правительства, поэтому здесь никаких оснований для беспокойства нет», — заявил Песков.

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