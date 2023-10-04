Президент Туниса разозлился на собственный народ по необычной причине

Главное: Президент Туниса разозлился на граждан своей страны. Призывает не встречать туристов танцами и песнями.

Детали: Президент Туниса Каис Саид разозлился на граждан своей страны. Произошло это во время встречи с министром туризма Мухаммедом Моизом Бельхусейном.

Так, глава государства призвал людей не встречать туристов танцами и песнями.

Он сказал: «Отвратительны сцены, унижающие достоинство тунисцев, касающиеся встреч туристов, с танцами и улюлюканьем. Кто-нибудь из вас видел в Париже, Лондоне или другой стране, чтобы кто-то поступал подобным образом? Мы не можем принять такие вещи, которые унижают достоинство тунисцев».

По его словам, туризм является жизненно важной отраслью для страны, которая приносит огромные доходы, подчеркнув необходимость развития и продвижения сектора.

Резюмируется, что доход от туризма занимает второе место по наполнению бюджета вслед за поступлением валюты от проживающих за рубежом тунисцев.

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