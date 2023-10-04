Палата представителей США отправила в отставку спикера Маккарти

Главное: Палата представителей Соединенных Штатов Америки приняла решение об отставке спикера-республиканца Кевина Маккарти. За проголосовали 216 представителей, против — 210.

Детали: Палата представителей США отправила в отставку своего спикера Кевина Маккарти. Его отставка была инициирована из-за договоренностей с Белым домом для недопущения «шатдауна» в США. Таковы результаты голосования Палаты представителей США.

За увольнение Маккарти проголосовали 216 конгрессменов. Против выступили — 210. Это впервые в истории США, когда спикера Палаты представителей досрочно отправляют в отставку.

Отметим, что Демократическая партия в полном составе проголосовала за отставку Маккарти, хотя накануне голосования в американских СМИ было много разговоров о том, не попытаются ли демократы спасти Маккарти от отставки, выдвинув ему определенные условия, в том числе и поддержку предоставления помощи Украине.

Предложение отправить спикера Палаты представителей в отставку выдвинул его однопартиец-республиканец Мэтт Гетц после того, как Маккарти не допустил остановку финансирования правительства США из-за проблем с принятием бюджета на 2024 год.

Маккарти поддержал законопроект о финансировании правительства США до 17 ноября, но при этом не ввел никаких сокращений расходов или изменений в пограничной безопасности, к которым призывали его коллеги из Республиканской партии.

Временным спикером был назначен Патрик МакГенри, сообщает New York Times.

МакГенри от Северной Каролины был назначен временным спикером Палаты в соответствии с законом, принятым после терактов 11 сентября, действующим в случае освобождения должности спикера.

Большинство специалистов по регламенту Палаты представителей убеждены, что его полномочия будут очень ограничены: он сможет только вести заседание для выбора нового спикера.

Поиск нового спикера обещает быть очень сложной задачей: Демократическая партия не имеет большинства в Палате представителей и, следовательно, не может претендовать на кресло спикера.

Вместо этого группа трампистов-республиканцев (включающая несколько десятков конгрессменов) может заблокировать избрание любого спикера от своей партии. В январе выбрать Маккарте спикером удалось лишь на 15 попытке из-за сопротивления трампистов.

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