Синоптик озвучила дату основательного похолодания в Украине

Главное: В Украине сильно похолодает. Уже 7-8 октября.

Детали: Уже 7-8 октября Украину накроет холодная погода. Об этом поведала синоптик Гидрометцентра Наталья Птуха, которую цитирует издание NV.

Впрочем, как уточняется, данное похолодание в нашей стране будет недолгим.

Было сказано: «Следующее ощутимое снижение температуры будет 7 октября, то есть на выходные. 7-8 числа уже ночью даже плюс 4-10 по всей территории Украины, а днем всего 10-16 тепла».

Информируется, что это будут самые холодные дни в ближайшее время.

Эксперт сообщает, что в выходных в нашей стране будет преобладать пасмурная погода, возможно даже образование циклона 8 октября с северо-запада, поэтому поступит прохлада, возможно также усиление ветра.

Впрочем, как говорится, 9-10 октября будет уже преимущественно без осадков.

Специалист отмечает: «То есть снова будет определенное повышение температуры воздуха. Снова на нашу территорию будет влиять поле высокого давления, антициклон, который обеспечит более спокойную погоду без осадков».

Резюмируется: «В конце концов, ожидаем наступления метеорологической осени. Скорее всего, до конца этой недели как раз и будет этот переход».

В тему: Украину накроет волна похолодания, а потом снова потеплеет.