Маск похвастался успехами SpaceX в этом году

Главное: Илон Маск поведал об успехах SpaceX в 2023-м году. Говорит, что компания доставит на орбиту около 1 600 тонн груза.

Детали: Миллиардер Илон Маск похвастался успехами космической компании SpaceX в 2023-м году. Американец сделал пост в социальной сети Х.

Он информировал: «SpaceX следует к тому, чтобы доставить около 1 600 тонн груза на орбиту в этом году».

При этом, по его словам, весь стальной мир доставит около 400 тонн.

Сообщается, что большая часть грузов, которые доставляются в космос остальным миром, приходится на Китай.

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