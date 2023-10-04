В США уверяют, что продолжат поддерживать Украину во время войны

Главное: США продолжат поддержку Украины во время войны. В режиме нон-стоп.

Детали: Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что его страна не прекратит военную поддержку Украины, пока идут боевые действия. По его словам, она должна происходить в режиме нон-стоп.

Было сказано: «Мы ни при каких обстоятельствах не можем допустить того, чтобы американская поддержка Украины прерывалась».

Подчеркивается: «Времени у нас мало. У нас достаточно государственного финансирования для удовлетворения потребностей Украины еще на время».

Сообщается, что даже небольшой перерыв в оказании помощи Украине может усугубить ситуацию.

Говорится, что если Конгресс в ближайшее время не договорится об отчислении дополнительных средств на поддержку Украины, уже выделенных средств может хватить примерно еще на несколько месяцев.

В тему: Украинцев заверили, что США продолжат оказывать финансовую помощь нашей стране.