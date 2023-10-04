Офис МВФ возобновил работу в Киеве

Главное: В Киеве снова заработал офис МВФ. Он не функционировал с начала войны.

Детали: В минувший вторник, 3 октября, в Киеве возобновило свою работу постоянное представительство МВФ. Оно не функционировало с начала войны.

Об этом информировала глава МВФ Кристалина Георгиева в социальной сети Х.

В посте говорится: «Я рада объявить об открытии постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы еще больше углубляем наше взаимодействие с Украиной».

Кроме этого она и разместила фото с представителями МВФ, НБУ и министерства финансов.

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