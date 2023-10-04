Украинцы стали чаще покупать новые автомобили: известны самые популярные марки

Главное: В Украине растет спрос на новые автомобили. Плюс 72% по сравнению с прошлым годом.

Детали: В минувшем сентябре в Украине вырос спрос на новые автомобили. Данные по итогам месяца публикует «Укравтопром».

Сообщается, что всего за данный период в нашей стране приобрели 5,7 тысяч таких машин.

Говорится о том, что продажи новых легковых автомобилей в нашей стране выросли на 72% по сравнению с 2022-м годом.

Отмечается, что с начала этого года дилерам удалось реализовать 46,9 тысячи новых автомобилей.

В сентябре самыми популярными марками, которые покупали украинцы, были Toyota (960 единиц, плюс 43% за год), Volkswagen (653 единицы, 300%), BMW (492 единицы, 97%), Skoda (464 единицы, 49%) и Renault (447 единиц, 185%).

Чаще всего в нашей стране покупали Renault Duster – 407 штук.

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