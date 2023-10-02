В Канаде гризли насмерть растерзал туристов

Главное: В Канаде гризли напал на туристов. Погибли два человека.

Детали: Трагедия произошла в Канаде. В национальном парке Банф гризли напал на туристов.

Жертвами инцидента, который случился вечером минувшей пятницы, стали два человека, говорят в полиции.

Уточняется, что животное убили.

Выяснилось, что агентство «Парки Канады» получило предупреждение, указывающее на нападение медведя, от устройства GPS в долине реки Ред-Дир.

После этого поисковая команда была немедленно мобилизована, но погодные условия замедлили спасательную операцию.

Сообщается, что спасательная группа прибыла на место происшествия в час ночи и нашла тела двух погибших.

Кроме этого группа спасателей обнаружила гризли, который вел себя агрессивно, после чего его нейтрализовали.

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