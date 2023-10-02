В работе киевского метро произошли важные изменения

Главное: Изменения произошли в работе метро Киева. Интервалы между поездами сокращены в часы пик, а также между ними.

Детали: С понедельник, 2 октября, в работе киевского метро произошли изменения. Как информируют в метрополитене, интервалы между поездами сокращены в часы пик и между ними.

Уточняется, что средний промежуток времени между поездами в час пик теперь будет составлять 2,5-3 минуты, а между ними – 5-5,5 минут.

Сказано также, что интервалы в выходные дни остаются без изменений, поезд будет прибывать каждые 6-7 минут.

Сообщается: «Изменения в графике движения поездов позволят обеспечить более комфортную поездку для пассажиров, поскольку в сентябре среднесуточные перевозки в будние дни составляют более 800 тысяч, а в выходные более 500 тысяч».

Впрочем, подчеркивается, что это все достаточно низкий показатель для инфраструктуры киевского метрополитена.

Резюмируется: «Во время объявления сигнала «воздушная тревога» движение поездов по-прежнему будет осуществляться только на подземных участках, а на наземном будет приостанавливаться. Все 46 подземных станций работают в режиме укрытия круглосуточно».

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