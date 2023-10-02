Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 279 080 солдат

Главное: РФ потеряла в войне 279 080 солдат. Уничтожено 4 717 танков.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на понедельник, 2 октября.

Сообщается, что погибли уже 279 080 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 4 717 танков, 9 000 боевых бронированных машин, 6 525 артиллерийских систем, 801 РСЗО, 540 средств ПВО, 316 самолетов, 316 вертолетов, 5 061 БПЛА оперативно-тактического уровня, 1 529 крылатых ракет, 20 кораблей/катеров, одну подлодку, 8 909 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 938 единиц специальной техники.

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