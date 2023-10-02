Украина должна мобилизовать больше молодежи, - Бен Уоллес

Главное: В Украине надо активно мобилизовавыть молодежь. Об этом заявил экс-министр обороны Британии Бен Уоллес.

Детали: Украина должна мобилизовать больше молодежи. С таким призывом к Зеленскому на страницах Telegraph выступил экс-министр обороны Британии Бен Уоллес.

В своей статье "Украина побеждает. Теперь давайте закончим работу" он говорит, что Лондон должен быстре давать оружие ВСУ. Также он предлагает "внести свой вклад" и Украине.

"Средний возраст солдат на фронте – за 40. Я понимаю стремление президента Зеленского сохранить молодёжь для будущего, но правда в том, что Россия тайком мобилизует всю страну. Так что, как это сделала Великобритания в 1939 и 1941 годах, возможно, пришло время переоценить масштабы украинской мобилизации", - заявил Уоллес.

В тему: В Украине, напомним, объявлена всеобщая мобилизация (то есть, задан максимальный ее масштаб). Однако многие военнообязанные пытаются всеми способами избежать мобилизации. Это сказывается на ее показателях. По данным военкома Полтавской области в Полтаве выполнение плана мобилизации составляет всего 13%.