Миа: японский гитарист удалил соски и вставил микрочипы

Главное: Японский гитарист Миа после операции по удалению сосков заявил, что «мужчинам они не нужны».

Детали: 32-летний Миа, более известный как гитарист японской рок-группы Mejibray, удалил себе соски, потому что «они мешали играть».

Вместо сосков Миа вставил вместо себе микрочипы и вырезал несколько костей, чтобы встроить в гитару.

Миа опубликовал фотографию, на которой его соски прикрыты бинтами и рассказал, что ему удалили соски хирургическим путем. Миа добавил, что всегда считал, что «мужчинам они не нужны».

По словам Миа, во время выступления он часто чувствовал трение о соски, и это мешало сконцентрироваться. Поэтому он решил избавиться от них, пообещав стать «лучшим гитаристом».

Ранее в этом году Миа имплантировал микрочип между большим и указательным пальцами, чтобы уменьшить давление во время игры на гитаре.