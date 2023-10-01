Укус паука лечит от импотенции

Главное: Укус бразильского паука Phoneutria излечивает от импотенции.

Детали: Терапевтические свойства встречи со странствующим пауком (Phoneutria) были давно подмечены индейцами из Бразилии. Укус его чрезвычайно болезненный, но вызывает состояние, которое в медицине называется приапизмом — длительную и болезненную эрекцию.

Эрекция после укуса паука Phoneutria никак не связана с половым возбуждением и ее ничем невозможно унять.

Недавно врачи присмотрелись к пауку и начали экспериментировать с его ядом.

Задача — убрать болевой синдром, добавить возбуждения и взять под контроль длительность эрекции. Скоро уже можно будет пробовать на подопытных испотентах новое средство на основе укуса паука Phoneutria.