Наталья Калмыкова стала замминистра обороны Украины вместо Маляр

Главное: Замдиректора фонда «Повернись живим» Наталья Калмыкова стала замминистра обороны Украины.
Детали: Новым замминистра обороны Украины вместо Анны Маляр стала Наталья Калмыкова.
Главное: Замдиректора фонда «Повернись живим» Наталья Калмыкова стала замминистра обороны Украины.
Детали: Новым замминистра обороны Украины вместо Анны Маляр стала Наталья Калмыкова.
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