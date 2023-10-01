Наталья Калмыкова стала замминистра обороны Украины вместо Маляр

Главное: Замдиректора фонда «Повернись живим» Наталья Калмыкова стала замминистра обороны Украины.

Детали: Новым замминистра обороны Украины вместо Анны Маляр стала Наталья Калмыкова.

«Вчера дела ей передала. Знаю, что будет тяжело. Но эта работа очень важна для страны, потому что война продолжается», — написала Маляр.

С февраля 2022 года Наталья Калмыков была исполнительным директором Украинского ветеранского фонда. До этого Наталья Калмыков была советницей Командующего Сухопутными войсками ВСУ и заместителем директора в фонде «Повернись живим».