Палата представителей США согласовала выделение Украине $300 млн

Главное: Палата представителей США выделила Украине 300 млн долларов из бюджета на оборону. Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета США, и за их принятие голосовали отдельно.

Детали: Палата представителей Конгресса США поздним вечером в четверг, 29 сентября, проголосовала за выделение 300 миллионов долларов в поддержку Украины. Об этом сообщает Politico.

Эти средства были изъяты из проекта оборонного бюджета США, и за их принятие голосовали отдельно.

Также в Палате представителей был принят законопроект о расходах на оборону на сумму 826 миллиардов долларов.

Вместе с тем демократы опасаются, что выделение помощи Украины в отдельный законопроект будет представлен российской пропагандой как отказ от Украины.

По словам члена комитета Палаты представителей по вопросам вооруженных сил, демократа Адама Смита россияне хорошо разбираются в пропаганде.

«Это будет выглядеть как отказ Америки от своих обязательств по Украине», — отметил он.

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