Украинцам рассказали о важных изменениях погодных условий

Главное: Погода в Украине меняется. Ночи становятся холоднее.

Детали: В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды в Украине. Синоптики поведали, чего ждать от небесной канцелярии.

Сообщается, что в пятницу, 29 сентября, по стране будет без осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 метров в секунду. Ночная температура воздуха снизится до плюс 7-12, а в южных регионах до 13-18 тепла. Днем будет плюс 22-27, а на юге 24-29 тепла.

Завтра в Киеве должно быть сухо. Ветер юго-восточный, 5-8 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 10-12, а днем 24-26 тепла.

Эксперты говорят, что в субботу, 30 сентября, в Украине должно быть без осадков, только днем в северо-западных областях местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Ночью будет плюс 6-11, а днем 21-26 тепла. В южных областях ожидается плюс 12-17, а днем 23-28 тепла.

Что касается украинской столицы, то тут должно быть без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Ночью прогнозируют плюс 9-11, а днем 24-26 тепла.

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