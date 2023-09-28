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Новости > Украинцам рассказали о важных изменениях погодных условий

Украинцам рассказали о важных изменениях погодных условий

Агата Кловская
28.09.23 13:21
139
Украинцам рассказали о важных изменениях погодных условий

Главное: Погода в Украине меняется. Ночи становятся холоднее.

Детали: В Гидрометцентре рассказали об изменениях погоды в Украине. Синоптики поведали, чего ждать от небесной канцелярии.

Сообщается, что в пятницу, 29 сентября, по стране будет без осадков, ветер преимущественно восточный, 5-10 метров в секунду. Ночная температура воздуха снизится до плюс 7-12, а в южных регионах до 13-18 тепла. Днем будет плюс 22-27, а на юге 24-29 тепла.

Завтра в Киеве должно быть сухо. Ветер юго-восточный, 5-8 метров в секунду. Ночью ожидается плюс 10-12, а днем 24-26 тепла.

Эксперты говорят, что в субботу, 30 сентября, в Украине должно быть без осадков, только днем в северо-западных областях местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду.

Ночью будет плюс 6-11, а днем 21-26 тепла. В южных областях ожидается плюс 12-17, а днем 23-28 тепла.

Что касается украинской столицы, то тут должно быть без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 метров в секунду. Ночью прогнозируют плюс 9-11, а днем 24-26 тепла.

В тему: Украинцев предупредили об опасной погоде в ближайшие несколько дней.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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