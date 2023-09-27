США подозревают, что 2 банка Швейцарии помогают россиянам

Главное: США подозревают, что два крупнейших швейцарских банка, Credit Suisse Group и UBS Group AG, помогают россиянам обходить санкции.

Детали: Американский минюст проводит расследование в отношении Credit Suisse Group, а также её материнской структуре UBS Group AG. Подозревают, что банки помогают россиянам обходить санкции.

Источники Bloomberg сообщают, что расследование все еще находится на ранней стадии и может вообще не привести к обвинениям

До начала российского вторжения в Украину Credit Suisse обслуживал богатых россиян, управляя их активами на сумму свыше $60 млрд. К моменту вторжения эта цифра упала до $33 млрд.