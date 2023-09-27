На Херсонщине оккупанты-дезертиры стали чаще грабить местных жителей

Главное: На оккупированной территории Херсонской области российские военные все чаще дезертируют и грабят местное население. Делается это якобы под предлогом «борьбы с подпольем».

Детали: На временно оккупированных территориях Херсонской области увеличилось количество случаев ограбления местных со стороны представителей оккупационных войск. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что российские солдаты похищают автомобили и деньги под предлогом «борьбы с подпольем». Людей обвиняют в якобы «нелояльности» и помощи Силам обороны Украины, после чего грабят их дома.

«Причиной тому, кроме „загадочности русской души“, является низкая дисциплина в Вооруженных силах Российской Федерации, из-за чего в армии врага также процветает пьянство и случаи дезертирства», — говорится в сообщении.

Также в результате нынешней ситуации оккупационная администрация даже пожаловалась в Кремль, ведь в регионе царят «антироссийские настроения».

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