В Нидерландах назвали сроки передачи Украине истребителей F-16

Главное: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 в следующем году. Подготовка украинских пилотов и техперсонала для самолетов F-16, вероятно, продлится шесть-восемь месяцев.

Детали: Истребители F-16 Украина получит уже в следующем году, в настоящее время Нидерланды работают над запуском учебного центра, работающего в Румынии. Об этом заявила министер обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в эфире MSNBC.

По ее словам, подготовка украинских пилотов и техперсонала для самолетов F-16, вероятно, продлится шесть-восемь месяцев.

«Мы действительно не знаем, сколько займет эта подготовка, поэтому мы оцениваем в шесть-восемь месяцев, что действительно очень быстро, если сравнивать с учебой, которую мы проводим с нашими пилотами. Но это зависит от многих факторов», — сказала Оллонгрен.

По ее словам, в настоящее время Нидерланды работают над тем, чтобы как можно раньше запустить учебный центр, работающий в Румынии.

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