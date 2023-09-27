На Херсонщине на вражеской мине подорвался тракторист

Главное: Под Херсоном трактор подорвался на российской мине. Водитель погиб.

Детали: В Херсонской области трактор подорвался на мине, оставленной российскими войсками. Водитель погиб. Об этом сообщает пресс-служба Херсонскую ОВА.

«61-летний мужчина работал в поле вблизи села Новоберислав. Там он наткнулся на российскую мину, которая сдетонировала», — говорится в сообщении.

К сожалению, по данным ОВА, местный житель получил смертельные ранения.

В администрации напоминают, что многие поля Херсонской области заминированы, поэтому не следует находиться в местах, которые еще не обследовали саперы.

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