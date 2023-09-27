Составлена десятка лучших тренеров в истории футбола – не обошлось без украинца

Главное: Составлен список топ-10 тренеров в истории мирового футбола. В него попал Валерий Лобановский.
Детали: Популярное издание FourFourTwo составило список топ-10 тренеров в истории мирового футбола. В нем на десятой позиции оказался покойный наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Валерий Лобановский.
Эксперты так прокомментировали свой выбор в пользу украинца: «Требуя универсальности от своих игроков – в том числе Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко – он выиграл с киевским Динамо 13 чемпионских титулов (восемь советских, пять украинских) и два Кубка обладателей кубков. Его тридцат карьерных наград сделали его самым титулованным менеджером двадцатого века».
Стоит отметить, что в расширенный рейтинг также попали бывший наставник динамовцев Виктор Маслов (34-е место) и нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу (87-е место).
Десятка же лучших выглядит следующим образом:
1. Алекс Фергюсон.
2. Ринус Михелс.
3. Йохан Кройф.
4. Билл Шенкли.
5. Хосеп Гвардиола.
6. Арриго Сакки.
7. Мэтт Басби.
8. Элленио Эррера.
9. Эрнст Хаппель.
10. Валерий Лобановский.
В тему: Лучшие тренеры в истории украинского футбола.