Составлена десятка лучших тренеров в истории футбола – не обошлось без украинца

Главное: Составлен список топ-10 тренеров в истории мирового футбола. В него попал Валерий Лобановский.

Детали: Популярное издание FourFourTwo составило список топ-10 тренеров в истории мирового футбола. В нем на десятой позиции оказался покойный наставник киевского «Динамо» и сборной Украины Валерий Лобановский.

Эксперты так прокомментировали свой выбор в пользу украинца: «Требуя универсальности от своих игроков – в том числе Олега Блохина, Игоря Беланова и Андрея Шевченко – он выиграл с киевским Динамо 13 чемпионских титулов (восемь советских, пять украинских) и два Кубка обладателей кубков. Его тридцат карьерных наград сделали его самым титулованным менеджером двадцатого века».

Стоит отметить, что в расширенный рейтинг также попали бывший наставник динамовцев Виктор Маслов (34-е место) и нынешний главный тренер киевлян Мирча Луческу (87-е место).

Десятка же лучших выглядит следующим образом:

1. Алекс Фергюсон.

2. Ринус Михелс.

3. Йохан Кройф.

4. Билл Шенкли.

5. Хосеп Гвардиола.

6. Арриго Сакки.

7. Мэтт Басби.

8. Элленио Эррера.

9. Эрнст Хаппель.

10. Валерий Лобановский.

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