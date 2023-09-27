Пес Байдена продолжает кусать агентов секретной службы США

Главное: Собака Джо Байдена продолжает нападать на людей. Овчарка покусала уже одиннадцать человек.

Детали: Овчарка американского президента Джо Байдена по кличке Майор продолжает нападать на людей. Об этом, ссылаясь на представителя Секретной службы США Энтони Гульельми, сообщает CNN.

Информируется, что пес кусает агентов. Уже пострадали одиннадцать человек.

Ранее такое поведение собаки в Белом доме объясняли стрессовой обстановкой в резиденции главы государства, а укусы приравняли к производственным травмам.

Сообщается: «Вчера около 20-00 офицер секретной службы вошел в контакт с домашним животным первой семьи и был укушен. Медицинский персонал оказал офицеру комплексную медицинскую помощь».

При этом бывший агент Джонатан Вакроу поведал, что проблема заключается в том, что поведение овчарки подвергает серьезной опасности на рабочем месте сотни сотрудников резиденции президента США.

В тему: Овчарка Байдена кусает всех подряд.