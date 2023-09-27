Спикер американского конгресса выступил против выделения Украине дополнительной помощи

Главное: Не все в США хотят помогать Украине во время войны. Против выделения дополнительных средств для нашей страны выступил спикер палаты представителей конгресса Кевин Маккарти.

Детали: Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти выступил против выделения дополнительной помощи Украине. Так он прокомментировал решение сената включить новые средства для нашей страны в проект финансирования.

Политик сказал: «Это неправильно. Они делают выбор в пользу Украины, а не американцев. Я знаю, что там есть проблемы, но мы также должны смотреть на то, что происходит сейчас в США».

По ее словам, у американцев существуют проблемы на южных границах, а у Украины «уже есть деньги».

Стоит добавить, что согласно проекту временного бюджета, сенат США предлагает согласовать сокращенный объем средств для нашей страны в виде 4,5 миллиардов долларов по линии Пентагона и 1,65 миллиарда долларов для госдепа на срок до 17 ноября.

Ранее Белый дом просит согласовать до 24 миллиардов долларов на помощь нашей страны. В рамках данного запроса администрация президента просит о дополнительных ассигнованиях и для правительственных структур США. Там говорят, что запрос следует урегулировать до конца финансового года (1 октября).

В тему: Стало известно, кто и как помогает Украине во время войны.