Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Россия перебросила в Украину новую армию, — Минобороны Великобритании

Россия перебросила в Украину новую армию, — Минобороны Великобритании

Александр Панько
27.09.23 11:43
84
Россия перебросила в Украину новую армию, — Минобороны Великобритании

Главное: Минобороны Великобритании утверждает, что РФ перебросила новую армию в Украину. Российские захватчики впервые задействовали на фронте части своей новой 25-й общевойсковой армии.

Детали: Россия в середине сентября, скорее всего, впервые задействовала части своей новой 25-й общевойсковой армии. Формирование начало движение в Украине с конца августа. Об этом 27 сентября сообщило Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных.

Отмечается, что подразделения двух маневренных компонентов армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, ведут боевые действия на участке фронта западнее Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.

По данным британской разведки, с начала вторжения Россия лишь изредка сохраняла незадействованную группировку размером с армию, которая потенциально могла бы составить основу для нового крупного наступательного удара.

«Учитывая, что 25-я армия разворачивается частями для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно», — добавили в Минобороны Британии.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 276 990 солдат.

Тэги: общество, Великобритания, Россия, армия, война в Украине, Министерство обороны

Комментарии

Статьи

27.09.23 08:21

Нагорный Карабах, война Азербайджана и Армении, беспорядки в Ереване <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий
23.09.23 20:13

Как обжаловать решение ВЛК в Украине: алгоритм действий

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Электронные повестки в Украине скоро станут реальностью?
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
27.09.23 12:23

Крупнейшая криптобиржа Binance решила полностью порвать с Россией
27.09.23 11:50

Байден сделал ну очень странное признание
27.09.23 11:44

Спикер американского конгресса выступил против выделения Украине дополнительной помощи
27.09.23 11:36

Жертвами пожара на свадьбе в Ираке стали более ста человек: появилось видео, как все началось
27.09.23 11:19

В ООН обновили данные о погибших гражданских в Украине
27.09.23 10:49

Президент Финляндии объяснил, почему завершение войны в Украине нужно всем
27.09.23 10:34

Что происходит на фронтах: сводка на 27 сентября
27.09.23 10:24

Андрей Шевченко стал внештатным советником Зеленского
27.09.23 10:22

Маркус Курчик: немецкий генерал поцеловал солдата в губы и был уволен
27.09.23 10:11

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 276 990 солдат
27.09.23 11:19

В ООН обновили данные о погибших гражданских в Украине
27.09.23 10:11

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 276 990 солдат
27.09.23 09:25

На военном аэродроме в Подмосковье после взрывов произошел сильный пожар
26.09.23 16:16

США могут поставить в Украину дополнительные танки Abrams
26.09.23 15:16

В Полтавской области взорвался газопровод
26.09.23 14:39

Мужчин, незаконно выехавших из Украины, ждет наказание
26.09.23 13:18

В центре Дoнецка прoгремел мощный взрыв
26.09.23 11:48

Решение суда о незаконности мобилизации в Украине все-таки обжаловали
26.09.23 10:34

Скандальное решение полтавского суда о незаконности мобилизации в Украине так никто и не обжаловал
26.09.23 10:20

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 276 670 солдат
21.09.23 12:51

В Мариуполе стационары закрыли для гражданских. Еженедельно умирают 300-400 человек, — мэрия
22.09.23 10:42

Зеленский анонсировал деоккупацию Бахмута и еще двух городов
22.09.23 10:21

Байден рассказал, когда первые танки Abrams поступят в Украину
22.09.23 15:51

СБУ разоблачила семь новых схем уклонения от мобилизации
21.09.23 15:23

Украина получила от США безвозмездный грант на $1,25 млрд
22.09.23 09:58

США утвердили новый пакет помощи Украине
21.09.23 16:52

В Украину может вернуться 30-градусная жара
24.09.23 10:12

Приют для кошек на киевских Теремках взорвали неизвестные: большинство животных погибло
22.09.23 09:37

В Украине «хороших русских» стало еще на 480 больше
22.09.23 11:49

В Севастополе снова гремели взрывы. Над бухтой включили дымовой занавес
Фото и Видео
Жертвами пожара на свадьбе в Ираке стали более ста человек: появилось видео, как все началось
Жертвами пожара на свадьбе в Ираке стали более ста человек: появилось видео, как все началось
Жертвами пожара на свадьбе в Ираке стали более ста человек: появилось видео, как все началось
Жертвами пожара на свадьбе в Ираке стали более ста человек: появилось видео, как все началось
На военном аэродроме в Подмосковье после взрывов произошел сильный пожар
На военном аэродроме в Подмосковье после взрывов произошел сильный пожар
Нагорный Карабах на карте от Maxar: армяне бегут от этнических чисток
Нагорный Карабах на карте от Maxar: армяне бегут от этнических чисток
Лев напал на дрессировщика в китайском цирке
Лев напал на дрессировщика в китайском цирке
Подземелья и котята (2025): трейлер нового мультсериала
Подземелья и котята (2025): трейлер нового мультсериала
Беспилотный самосвал Юпитер 30 презентовал КамАЗ
Беспилотный самосвал Юпитер 30 презентовал КамАЗ
Задняя панель iPhone 15 Pro Max трескается от нажатия пальцами, - Зак Нельсон
Задняя панель iPhone 15 Pro Max трескается от нажатия пальцами, - Зак Нельсон
Книга рекордов Гиннесса пополнилась очень милым достижением
Книга рекордов Гиннесса пополнилась очень милым достижением
Немецкий порноактер изнасиловал украинскую писательницу
Немецкий порноактер изнасиловал украинскую писательницу
На Прикарпатье горел санаторий, в котором жили около 150 детей
На Прикарпатье горел санаторий, в котором жили около 150 детей
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.