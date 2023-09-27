Россия перебросила в Украину новую армию, — Минобороны Великобритании

Главное: Минобороны Великобритании утверждает, что РФ перебросила новую армию в Украину. Российские захватчики впервые задействовали на фронте части своей новой 25-й общевойсковой армии.

Детали: Россия в середине сентября, скорее всего, впервые задействовала части своей новой 25-й общевойсковой армии. Формирование начало движение в Украине с конца августа. Об этом 27 сентября сообщило Министерство обороны Великобритании в очередном отчете на основе разведданных.

Отмечается, что подразделения двух маневренных компонентов армии, 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады, ведут боевые действия на участке фронта западнее Северодонецка и Кременной, вдоль границы между Донецкой и Луганской областями.

По данным британской разведки, с начала вторжения Россия лишь изредка сохраняла незадействованную группировку размером с армию, которая потенциально могла бы составить основу для нового крупного наступательного удара.

«Учитывая, что 25-я армия разворачивается частями для усиления чрезмерно растянутой линии, новое согласованное российское наступление в ближайшие недели маловероятно», — добавили в Минобороны Британии.

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