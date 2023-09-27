В ООН обновили данные о погибших гражданских в Украине

Главное: В ООН подсчитали, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине погибли не менее 9700 мирных жителей. При этом управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает, что реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше, чем указано в документах.

Детали: С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину среди гражданского населения погиб не менее 9 701 человек, ранены не менее 17 748 мирных жителей. Задокументированные данные сообщили в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

«УВКПЧ ООН считает, что реальное количество потерь среди гражданских лиц значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, а также много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданских лиц, все еще нуждаются в подтверждении», — отмечается в документе.

В частности, нуждаются в уточнении и подтверждении данные из Мариуполя Донецкой области, Лисичанска, Попасной и Северодонецка Луганской области, где были зафиксированы многочисленные случаи гибели и ранения гражданских лиц.

По подтвержденным данным ООН, среди погибших — 4 521 человек, 2 707 женщин, 289 мальчиков и 237 девочек, а пол 29 детей и 1 918 взрослых пока не удалось установить.

Среди раненых — 522 мальчика и 379 девочек, а также 285 детей, о поле которых пока неизвестно.

Наиболее смертоносным месяцем для гражданских лиц в ООН называют март 2022 года — речь идет о, по меньшей мере, 4 154 погибших. Но эти данные не окончательны и действительно намного больше, а приведено только задокументированное количество жертв.

В тему: В ООН до сих пор не нашли доказательств геноцида в Украине.