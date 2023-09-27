Президент Финляндии объяснил, почему завершение войны в Украине нужно всем

Главное: Президент Финляндии прокомментировал войну в Украине. Говорит, это нужно всему миру.

Детали: Президент Финляндии Саули Ниинисте выступил на генеральной ассамблее ООН. Политик прокомментировал войну в Украине.

По его словам, боевые действия в нашей стране касаются всего мира – как с практической точки зрения, так и с точки зрения принципов, так как они имеют серьезные глобальные последствия.

Среди прочего было сказано: «Война в Украине не должна превратиться в один из многих растянутых конфликтов, которые мы видим сейчас в мире».

Он отметил: «В интересах всех нас достичь мира, который будет уважать суверенитет и территориальную целостность Украины. Он должен быть объективным».

Глава государства добавил, что он и его страна поддерживают усилия Украины по достижению справедливого и длительного мира.

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