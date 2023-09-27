Что происходит на фронтах: сводка на 27 сентября

Главное: Контрнаступление ВСУ продолжается. Стало известно об успехах.

Детали: Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о ситуации на фронтах на среду, 27 сентября.

Сообщается, что наши военные продолжают продвигаться на Мелитопольском и Бахмутском направлениях.

За минувшие сутки произошло 26 боевых столкновений. Российские войска нанесли десять ракетных и 77 авиационных ударов, совершили 44 обстрела из реактивных систем залпового огня как по позициям украинских военных, так и по гражданским объектам.

Отмечается, что авиационные удары пережили Грабовское, Поповка Сумской области; Старица, Гатище, Синковка, Купянск, Берестово Харьковской области; Надежда, Новоегоровка Луганской области; Торское, Северское, Спорное, Клещиевка, Константиновка, Северное, Авдеевка, Новомихайловка, Урожайное, Благодатное, Старомайорское Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Берислав, Николаевка, Ольговка и Херсон Херсонской области.

В то же время, как стало известно, под артиллерийским огнем оказались около ста населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Говорится, что на Авдеевском направлении ВСУ отразили атаки противника в районе населенного пункта Северное Донецкой области.

Кроме этого на Марьинском направлении россияне вели безуспешные наступательные действия в районе Марьинки Донецкой области, где за прошедшие сутки предприняли 13 неудачных попыток вытеснить украинские подразделения с занимаемых позиций.

Украинцам поведали, что на Шахтерском направлении ВСУ продолжают держать оборону на занятых рубежах. На Запорожском направлении наши военные отбили атаку противника в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

Информируется, что ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят российским войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

При этом на Херсонском направлении украинские военные продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожают склады снабжения и наносят успешное поражение по тылам противника.

Резюмируется, что за прошлые сутки авиация ВСУ нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пять артиллерийских средств, три района сосредоточения личного состава и военной техники, пункт управления и два склады боеприпасов противника.

В тему: Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 276 990 солдат.