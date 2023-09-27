Маркус Курчик: немецкий генерал поцеловал солдата в губы и был уволен

Главное: Генерал Бундесвера Маркус Курчик отстранен от должности из-за сексуальных домогательств к солдату.

Детали: Высокопоставленный генерал Бундесвера Маркус Курчик отстранен от должности после обвинений в сексуальных домогательствах. Немцам почему-то не понравилось, что генерал поцеловал солдата в губы.

По информации Spiegel, генерал-майор Маркус Курчик вел себя агрессивно по отношению к одному из военнослужащих бундесвера. В министерство обороны поступила жалоба на высокопоставленного офицера. Его начальник, генерал-инспектор Карстен Бройер, отреагировал быстро: Курчик был временно отстранен от исполнения своих обязанностей.

Министерство обороны проинформировало об этом Бундестаг, изложив обвинения следующим образом: «Курчик чуть более недели назад подверг сексуальным домогательствам одного из военнослужащих в Дюссельдорфе во время спортивных соревнований Invictus Games.Он пытался поцеловать солдата в губы против его воли».

Особую деликатность делу придает тот факт, что Курчик является командиром Центра внутренних войск — центрального учреждения, которое занимается вопросами культуры руководства вооруженными силами и призвано обеспечивать соблюдение этических принципов в повседневной жизни военнослужащих".