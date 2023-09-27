Сериал «Офис»: готовится перезапуск суперпопулярной комедии

Главное: Суперпопулярный сериал «Офис» будет перезапущен в самом ближайшем будущем.

Детали: Создатель сериала «Офис» работает над перезапуском комедии. Об этом будет объявлено сразу после окончания забастовки сценаристов и актеров.

«Офис» — американский ситком, созданный на основе одноименного популярного сериала канала BBC, обладатель многочисленных премий «Золотой глобус», «Эмми» и «Peabody Awards». Сериал снят в стиле псевдодокументалистики, рассказывает о смешной, а порой трогательной жизни сотрудников одного офиса.