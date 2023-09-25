Украина получила от Всемирного банка кругленькую сумму

Главное: Всемирный банк перечислил Украине 100 млн долларов. Вырученные деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета Украины для выплаты пенсий.

Детали: Украина получила 100 млн долларов от Всемирного банка под гарантию Великобритании. Об этом сообщило Министерство финансов в понедельник, 25 сентября.

«Указанные средства являются частью пятого дополнительного финансирования проекта Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине PEACE in Ukraine», — говорится в сообщении.

Вырученные деньги будут направлены на частичную компенсацию расходов государственного бюджета Украины, осуществленных для возмещения пенсионных выплат за июль 2023 года.

«Благодарен правительству Великобритании и команде Всемирного банка за конструктивное сотрудничество и мобилизацию финансовых ресурсов на неотложные бюджетные нужды Украины. Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета», — заявил министр финансов Сергей Марченко.

Общий объем финансовой помощи Великобритании для Украины с февраля 2022 года составляет 1,6 млрд долларов.

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