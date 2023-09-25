Во Львовской области мужчина случайно убил своего племянника на охоте

Главное: Во время охоты во Львовской области произошла трагедия. Мужчина случайно убил своего племянника.

Детали: Поздно вечером субботы, 23 сентября, в одном из лесных массивов на территории Стрыйского района (Львовская область) произошла трагедия. О ней рассказала местная полиция.

Сообщается, что тут во время охоты 63-летний житель города Сколе, произвел выстрел из охотничьего карабина «Сайга» и попал в своего племянника – 38-летнего жителя Львова.

Охотник рассказал, что он с родственником охотился за дичью и в темноте перепутал его со зверем.

Увы, как поведали правоохранители, пуля попала мужчине в шею, причинив телесные повреждения, от которых он умер на месте происшествия.

Уже открыто уголовное дело по ч.1 ст.119 «Убийство по неосторожности». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Сейчас охотника задержали, вскоре суд изберет ему меру пресечения.

Кроме этого правоохранители изъяли и направили на экспертное исследование оружие, из которого произвели смертельный выстрел.

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