Линдси Грэм: американский сенатор считает войну в Украине «хорошей инвестицией»

Главное: Сенатор Линдси Грэм назвал войну в Украине «хорошей инвестицией» для США. По его словам, США уничтожают российскую армию, не теряя ни одного солдата.

Детали: Американский сенатор Линдси Грэм по итогам визита Владимира Зеленского в США назвал войну в Украине «хорошей инвестицией» для Америки.

«Украинский народ за 18 месяцев вернул себе половину территории, и не погиб ни один американец. НАТО расширилось. Российская экономика разваливается, армия уничтожена. Это была хорошая инвестиция для американского народа», — заявил Грэм «Голосу Америки».

По его словам, Украина — «это партнер, о котором я мечтал. Они готовы воевать. Им просто нужна наша экономическая и военная поддержка».

«Мы уничтожаем российскую армию, не теряя ни одного солдата», — повторил сенатор.

В тему: В мае Грэм, находясь в Киеве, заявлял, что военная помощь Украине — «это лучшее, на что мы тратили деньги».