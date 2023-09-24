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Новости > Папа Римский: Интересы в украинско-российской войне связаны и с торговлей оружием

Папа Римский: Интересы в украинско-российской войне связаны и с торговлей оружием

Александр Панько
24.09.23 20:40
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Папа Римский: Интересы в украинско-российской войне связаны и с торговлей оружием

Главное: Папа Римский считает, что война в Украине связана в том числе и с интересами оружейного бизнеса.

Детали: Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса. Об этом пишет Reuters.

«Мне кажется, что интересы в этой войне связаны не только с украинско-российской проблемой, но и с продажей оружия, торговлей оружием», — сказал он.
 
Глава католиков призвал «не играть в игры с мученичеством этого народа». «Сейчас я вижу, что некоторые страны отступают, не желая давать (Украине — Ред.) оружие. Начинается процесс, в котором мученик безусловно, будет украинский народ, и это некрасиво», — сказал он.
 
Позже представитель Ватикана Маттео Бруни разъяснил слова папы. «Это было размышление о последствиях военной промышленности: Папа говорил, что те, кто торгует оружием, никогда не платят за последствия своего выбора, а оставляют их таким людям, как украинцы, которые испытывают мучения», — сказал Бруни.
 

Тэги: Папа Римский, война в Украине

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