Папа Римский: Интересы в украинско-российской войне связаны и с торговлей оружием

Главное: Папа Римский считает, что война в Украине связана в том числе и с интересами оружейного бизнеса.
Детали: Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса. Об этом пишет Reuters.
Главное: Папа Римский считает, что война в Украине связана в том числе и с интересами оружейного бизнеса.
Детали: Папа Римский Франциск заявил, что война в Украине связана с интересами оружейного бизнеса. Об этом пишет Reuters.
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