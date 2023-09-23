Украина не способна экономически и социально восстановиться, – эксперт о демографическом кризисе

Массовый отток населения и грядущий демографический кризис в Украине грозят тем, что даже в случае прекращения войны страна будет не способна экономически и социально восстановиться — единственным выходом может стать привлечение в страну мигрантов из других стран. Об этом в комментарии заявил директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник.

Ссылаясь на обнародованные странами ЕС и ООН данные, Бортник отметил, что с началом боевых действий в Украине из страны выехало около 14-15 млн человек, причем эти показатели продолжают постоянно расти.

«Международная практика других конфликтов свидетельствуют о том, что если война длится 2-3 года, то потенциально вернется до 50% беженцев — если мы говорим о возвращении из более благополучных стран в менее благополучные. А если война длится 3-5-7 лет, то возвращается около 30%. Чем дольше длится война, тем меньше беженцев возвращается», — указал он.

Более того, Бортник обращает внимание на то, что в Украине очень специфическая ситуация, связанная сейчас с тем, что в стране не до конца реализован потенциал беженства.

«Искусственные ограничения на выезд мужчин на самом деле, создали ситуацию, при которой еще несколько миллионов человек, преимущественно украинских мужчин, хотят, но не могут выехать. И условия прекращения войны могут означать не обязательно возвращение беженцев в Украину, а двусторонний поток. С одной стороны, часть беженцев начнет возвращаться, а с другой стороны, миллионы украинских мужчин еще могут уехать к своим семьям, женам и детям, которые уже социализировались в Европе или в других странах», — отметил он.

Собеседник подчеркивает: в Украине происходит катастрофическое уменьшение численности населения. По данным Бортника, на сегодняшний день в стране проживает около 29 миллионов человек.

«Если война продлится еще 5-7-10 лет, то численность населения Украины, скорее всего, упадет до показателей 18-20 миллионов, не более того», — полагает эксперт.

Бортник уверен, что отток населения уже стал невосполним. Условно говоря, чтобы достичь уровня 1991-го года населения, Украина должна говорить не о границах, а об уровне экономики, в первую очередь, и численности населения.

«Вот власть эту задачу должна ставить. Чтобы нам достичь уровня 91-го года, необходимо будет при самом позитивном раскладе лет 50, два поколения. Сегодня численность населения в Украине сопоставима с численностью населения в Украине, даже, наверное, ниже, времен Российской империи, до Советского Союза», — заверил собеседник.

Проблема с оттоком беженцев заключается в том, что основная масса выехавших из Украины — это или люди трудоспособного возраста, или люди потенциально трудоспособного возраста, то есть молодежь и дети школьного возраста. Бортник убежден: массовый отток украинцев неминуемо приведет страну к экономическому упадку.

«Даже в случае прекращения войны Украина будет не способна экономически и социально восстанавливаться. Для экономического восстановления нам необходимы будут мигранты из других стран, более бедных: Азии, Африки. Иначе мы будем банально не способны удерживать такие огромные украинские территории. Мы понимаем, что даже при наличии ограничений незаконная миграция мужчин продолжится», — сказал он.

Вдобавок, Бортник указал на перекос в части уменьшения количества фертильных женщин в Украине в пользу количества мужского населения.

«Но это временный перекос с началом войны. С ходом войны и гибелью и ранением значительного количества мужчин этот перекос будет выравниваться. В целом будет уменьшаться количество трудоспособного населения Украины, которое сегодня составляет, в лучшем случае, треть. И будет уменьшаться количество населения детородного возраста. То есть мы потеряем любые перспективы и возможности восстанавливать демографию, восстановить численность», — добавил он.

В сложившихся условиях экономика Украины будет всецело зависеть от внешней поддержки, считает эксперт.

«Поскольку внешняя поддержка нестабильна, это породит системную стратегическую слабость нашего государства, которое может не выдержать всех тягот войны», — считает он.

Задача власти, по мнению Бортника, во-первых, заключается в поиске модели мира в виде мирного соглашения, а не перемирия.

«Во-вторых, нужно менять внутреннее правовое поле, верховенство права, прозрачность работы судебных и правоохранительных органов, чтоб каждый человек, независимо от его происхождения, культуры, религии, языка, чувствовал себя защищенным на территории нашей страны. Менять гуманитарную политику, трансформировать ее в более космополитичную, по примеру США или других стран, которые похожим образом развивались. Мы в будущем должны стать страной мигрантов, или мы вряд ли сможем сохранить нашу страну полноценной», — подытожил он.