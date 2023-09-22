Индийский луноход постигла печальная участь российской станции

Главное: «Викрам» и «Прагьян» — индийский луноход и посадочный модуль — не выходят на связь после спячки.

Детали: Индийский луноход и посадочный модуль пока не отвечают на попытки специалистов восстановить с ними связь. Об этом сообщила Индийская организация космических исследований (ISRO) в X (ранее Twitter).

«Предпринимаются попытки установить связь с посадочным модулем „Викрам“ и луноходом „Прагьян“, чтобы выяснить их состояние после пробуждения от спящего режима. На настоящий момент сигнала от них не получено. Попытки установить контакт продолжатся», — говорится в сообщении ISRO.

Луноход и посадочный модуль были доставлены Индией на поверхность Луны в рамках миссии «Чандраян-3» в августе.

«Викрам» и «Прагьян» были переведены в спящий режим в начале сентября после того, как оба аппарата отработали отведенный на эксперименты лунный день (14 земных суток).

Ранее стало известно, что разбилась российская автоматическая межпланетная станция «Луна-25».