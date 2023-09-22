Musixy.ai дает возможность загружать собственные музыкальные треки, созданные с помощью ИИ

Главное: Появился новый сервис Musixy.ai. Он дает возможность загружать на платформу авторские треки, созданные с помощью ИИ. Из Musixy.ai хотят сделать самую большую библиотеку с ИИ-контентом.
Детали: Новый сервис Musixy.ai позволяет загружать на платформу собственные треки, созданные с помощью ИИ, а также работает с продюсерами над созданиями собственных творений.
Стоит подписка 4,90 доллара в месяц. За 29$ фанаты могут запросить кавер-версию, сгенерированную машиной.
А вот новая песня с привлечением человека обойдется уже в 999$.