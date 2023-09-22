СБУ разоблачила семь новых схем уклонения от мобилизации

Главное: В разных регионах Украины действуют разные схемы уклонения от мобилизации. СБУ ликвидировала семь таких каналов.

Детали: Служба безопасности ликвидировала еще семь схем уклонения от мобилизации, действовавших в разных регионах Украины. В частности, были задержаны три чиновника военкоматов и сотрудник военно-врачебной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, за деньги злоумышленники «помогали» военнообязанным избежать призыва и уехать за пределы Украины на основании поддельных документов или в обход контрольно-пропускных пунктов.

Стоимость таких «услуг» составляла от 500 до 8,5 тысячи долларов. Сумма зависела от срочности и способа бегства за границу.

Отмечается, что благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить нелегальный выезд в страны ЕС более сотни потенциальных призывников.

В Киеве задержаны два гражданина одной из стран Южного Кавказа, которые продавали поддельные документы о многодетном отцовстве или волонтерской деятельности.

Также злоумышленники выводили своих клиентов за границу по предварительно подготовленным лесным тропам на Закарпатье.

Военные контрразведчики задержали должностное лицо отделения рекрутинга и комплектования районного военкомата во Львовской области, которое требовало 17 тысяч долларов с двух работников местного предприятия.

Правоохранители задержали начальника одного из районных военкоматов в Ивано-Франковской области. За взятку он «списывал» местных мужчин с военного учета по состоянию здоровья.

СБУ сообщила о подозрении секретарю районной военно-врачебной комиссии в Черкасской области, который «торговал» фиктивными справками о наличии «тяжелых» заболеваний. К незаконной деятельности он привлек своего коллегу — врача ВВК.

В Кировоградской области задержан чиновник одного из райвоенкоматов, который в сговоре с членами ВВК подделывал медицинские выводы и продавал их военнообязанным.

По материалам СБУ, 5,2 года тюрьмы получил делец на Одещине, пытавшийся переправить за границу группу уклонистов вне пунктов пропуска.

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