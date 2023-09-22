Завтра погода в Украине будет по-настоящему летней

Главное: Лето не спешит уходить из Украины. Будет без осадков и до +29.

Детали: Погода в Украине 23 сентября будет летней. Днем ожидается до +29 градусов, а осадки возможны только на западе. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Завтра в Украине переменная облачность.

Осадки не предполагаются, лишь днем в западных областях местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Ночью и утром в южной части местами туман.

Температура ночью на уровне 11-16°, на побережье морей до 19°; днем 24-29°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 18-23°.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

В столице и области завтра переменная облачность, без осадков.

Температура в Киеве ночью около 15°, днем 26-28°; по области ночью 11-16°, днем 24-29°.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

При этом 23-25 сентября ожидается чрезвычайный уровень пожароопасности.

В тему: В Украину может вернуться 30-градусная жара.