Зеленский анонсировал деоккупацию Бахмута и еще двух городов

Главное: Силы обороны собираются освободить захваченный россиянами Бахмут Донецкой области и еще два ключевых города. При этом Владимир Зеленский отказался назвать города, которые ВСУ намерены освободить.

Детали: Президент Владимир Зеленский на встрече с журналистами в Вашингтоне заявил, что Силы обороны собираются освободить Бахмут в Донецкой области и еще два города. Об этом 22 сентября сообщает CNN.

«Мы деоккупируем Бахмут. Я думаю, что мы деоккупируем еще два города», — сказал украинский лидер.

Зеленский отказался назвать города, которые ВСУ намерены освободить.

«Я не скажу, какие именно города, извините. И потому у нас есть план. Очень, очень комплексный план», — отметил президент.

Зеленский также добавил, что Украина не остановит контрнаступление, хотя, по его мнению, российский президент Владимир Путин надеялся на затишье в боевых действиях, чтобы восстановить силы.

«Я знаю, чего хочет Путин. Я знаю, что ему нужна пауза, потому что он действительно потерял людей, профессиональную армию», — отметил он.

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