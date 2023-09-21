Руперт Мердок: медиамагнат передал свой бизнес сыну Лахлану

Главное: Сын знаменитого медиамагната Руперта Мердока - Лахлан Мердок станет единоличным председателем Fox and News Corp.

Детали: 92-летний медиамагнат Руперт Мердок объявил, что уходит с поста председателя Fox and News Corp. Об этом сообщает сообщает CNN.

Его сын Лахлан Мердок станет единоличным председателем обеих компаний. Мердок-старший назвал его «страстным и принципиальным лидером».

Fox News уже объявила об уходе Руперта Мердока в своем эфире в четверг утром.

«Руперт Мердок создал все это и многое другое по всей Америке и по всему миру. Работа всей его жизни оставила неизгладимый след в мировом медиа-ландшафте. Его вклад неисчислим и необычен, и мы благодарим его за то, что он позволил нам быть частью всего этого», - заявил ведущий Билл Хеммер.

Справка: Мердок занялся газетным бизнесом в 1950-х годах. Стал крупным топ-менеджером Голливуда в 1985 году, когда он купил Twentieth Century Fox. В 1986 году занялся телебизнесом, выкупив несколько американских телевизионных станций и создал Fox Broadcasting.

Телеканал Fox News, запущенный в 1996 году, стал кабельным новостным каналом №1 в Америке. Считается, что канал ориентируется на Республиканскую партию.