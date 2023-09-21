Британская разведка объяснила, почему российская армия не способна наступать

Главное: МО Британии объяснило неспособность россиян наступать. Ведомство отмечает, что отсутствие ротации снижает боевой дух солдат, а неподготовленные части неспособны к наступлению.

Детали: Отсутствие ротации мобилизованных в российской армии снижает их моральный дух, а неподготовленные части не могут наступить. Об этом сообщает министерство обороны (МО) Великобритании в Twitter.

Британское ведомство напомнило, что 21 сентября исполняется годовщина объявления главой правящего режима РФ Владимиром Путиным о «частичной мобилизации». В течение нее около 300 тысяч российских резервистов были призваны на службу в Украину.

Глава комитета Госдумы РФ по обороне бывший генерал Андрей Картаполов 15 сентября подтвердил, что мобилизованный личный состав обязан нести службу на время так называемой «специальной военной операции».

По его словам, ротация личного состава за пределы оперативной зоны во время службы невозможна.

По данным британской разведки, отсутствие регулярной ротации частей является одним из важнейших факторов, способствующих низкому моральному духу россиян и неспособности российской армии проводить подготовку более высокого уровня после вторжения.

«Отсутствие такой подготовки, скорее всего, усугубляет трудности России в проведении успешных сложных наступательных операций», — подытожили в МО Британии.

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