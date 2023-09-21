Украина получила от США безвозмездный грант на $1,25 млрд

Главное: США предоставили Украине грант на $1,25 млрд. Деньги предоставлены на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет Украины.

Детали: В государственный бюджет Украины поступил грант от США в размере $1,25 млрд через целевой фонд многих доноров Всемирного банка. Об этом сообщил Минфин в четверг, 21 сентября.

Эти средства являются частью пятого дополнительного финансирования в рамках проекта Всемирного банка Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине (PEACE in Ukraine).

В текущем году Украина получила $9,7 млрд прямой бюджетной поддержки от США в форме грантов.

Привлеченное финансирование будет направлено на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплаты труда медработников, предоставляющих услуги по программе медицинских гарантий, госслужащих и педагогов.

Как рассказал министр финансов Сергей Марченко, всего с начала полномасштабной войны с Россией в госбюджет Украины уже поступило $21,7 млрд от США. Эта финансовая помощь предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет.

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