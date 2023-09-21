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Новости > ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка

ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка

Александр Панько
21.09.23 14:18
75
ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка

Главное: В ВСУ заявили, что имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Бойцы Вооруженных сил Украины своими меньшими силами, по сравнению с противником, продолжают продвигаться вперед.

Детали: Начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш сообщил, что на Бахмутском направлении ВСУ продолжают вытеснять врага, уже имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка. Это значительно усложнило логистику для российской армии. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

«В полосе Восточной группировки войск продолжаются интенсивные бои. Могу сказать, что динамично происходит борьба, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его», — отметил Евлаш.

По его словам, за минувшие сутки россияне 1100 раз били по позициям украинских войск. Именно на Бахмутском направлении было 576 артиллерийских ударов, пять раз войска РФ применили тактическую и армейскую авиацию, произошло 10 боестолкновений.

Евлаш добавил, что Силы обороны продолжают наступательную операцию на южном фланге Бахмута, имеют успехи вблизи Андреевки, Отрадовки, Курдюмовки. За сутки уничтожены, в частности, вражеская установка Пион и БПЛА Ланцет.

Он отметил, что наибольшая концентрация сил противника сейчас наблюдается на Лимано-Купянском направлении — более 110 тысяч личного состава.

«Также враг удерживает там большое количество бронированной техники, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Однако на этом направлении уже около недели мы не фиксируем никаких боестолкновений. Но это не значит, что боевые действия исчезли. Противник продолжает обстреливать позиции Вооруженных сил. За прошедшие сутки на этом направлении он нанес 552 артиллерийских удара и 17 раз использовал авиацию», — рассказал Евлаш.

По его словам, большое внимание россияне сосредоточили в районе Кременной, там произошло 190 обстрелов и 10 раз была использована авиация. Также вблизи Северска, в районе Белогоровки и Раздолевки РФ применяла артиллерию более 150 раз.

Евлаш отметил, что Россия не отказывается от своих целей полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

«Противник интенсивно пытается вернуть утраченные позиции в освобожденных Андреевке и Клещиевке, потому что они очень важны с тактической точки зрения. До Бахмута из Клещиевки — 7 км. Обнажение этого фланга дает нам возможность больше наносить удары по скоплению личного состава, командным пунктам противника, технике. Выход на Андреевку и Клещиевку дает нам возможность ближе подойти к трассе Бахмут-Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Туда уже достают и минометы, и противотанковые расчеты. Поэтому поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и будут усложняться в дальнейшем», — заявил начальник пресс-службы Восточной группировки войск.

Он подчеркнул, что ВСУ своими гораздо меньшими силами, по сравнению с противником, продолжают продвигаться вперед.

«При том, что противник имеет доминацию в воздухе, он несет в 7-8 раз большие потери в обороне, чем мы в наступлении, что в принципе противоречит любой логике и законам боевого искусства», — отметил спикер.

В тему: За сутки ВСУ уничтожили еще полтысячи россиян.

Тэги: трасса, Горловка, Бахмут, ВСУ, новости Украины, война в Украине, огневой контроль

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