Более трети украинского зерна содержат вредные вещества, — ВКП Польши

Главное: В Польше заявили, что 35% украинского зерна содержат вредные вещества. Заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук отметил, что украинская агропродукция отвечает всем стандартам качества.

Детали: Верховная контрольная палата (ВКП) Польши, проведшая специальную проверку импорта зерна из Украины, заявила, что в 35% отобранных для исследования образцах содержались вредные вещества. Об этом сообщает RMF24.

Отмечается, что по данным главного ветеринарного врача, из 73 образцов ввезенного из Украины зерна в 17 обнаружили сальмонеллу, в 17 — пестициды, в 11 — ГМО, в шести — миотоксины. Остальные также содержали ртуть, кадмий, свинец и железо.

С января по май 2023 года в 35% отобранных образцов Польша обнаружила вредные вещества.

Как сообщается, с 2022 года импорт пшеницы из Украины в Польшу вырос более чем на 16 тыс. процентов, кукурузы — почти на 30 тыс. процентов.

В отчете ВКП Польши признала введенные в апреле правила перевозки сельхозпродукции из Украины не отвечающими масштабам и реальным угрозам рынка. Отмечается, что организация транзита вынудила Польшу создать 1597 конвоев, стоимость каждого из них — около 4 тыс. злотых (34,03 тыс. грн). Они были признаны трудоемкими и чрезмерно дорогими.

Заместитель председателя Всеукраинского агарного совета Денис Марчук заявил, что украинская агропродукция отвечает всем стандартам качества, в том числе стандартам Европейского Союза. Об этом он сказал во время брифинга в медиацентре Украина-Укринформ.

«Вещи, которые пытаются навязать политики в этом аспекте, действительно могут повредить нашей репутации как экспортера. Но мир, покупающий украинскую продукцию, знает, что она отвечает всем стандартам (качеству)», — отметил он.

По словам Марчука, в условиях евроинтеграции Украина взяла на себя ряд обязательств, в том числе по выращиванию и хранению сельскохозяйственных культур.

«Напомню, что 22 страны Еврозоны выступили категорически против продления запрета на импорт украинской продукции именно зерновой группы. То есть, кормовой кукурузы и продовольственной пшеницы, которые они используют для обеспечения работы и жизнедеятельности животноводческого сектора и выработки продукции: макарон и хлеба», — добавил эксперт.

Марчук подчеркнул, что если бы украинская аграрная продукция действительно не соответствовала стандартам качества, то у Украины перестали бы покупать продовольствие.

Он добавил, что до полномасштабного вторжения РФ украинские аграрии экспортировали, примерно, до 60 млн т продовольствия ежегодно в разные страны мира, при этом заявления о якобы низком качестве украинского зерна начали раздаваться только в 2023 году.

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