Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Сборная Украины по футболу сохранила свои позиции в рейтинге сильнейших стран мира

Сборная Украины по футболу сохранила свои позиции в рейтинге сильнейших стран мира

Абелардо
21.09.23 12:40
132
Сборная Украины по футболу сохранила свои позиции в рейтинге сильнейших стран мира

Главное: ФИФА опубликовала свежий рейтинг сильнейших сборных мира. После матчей против Англии и Италии команда Сергея Реброва не потеряла позиций и осталась на 24-м месте.

Детали: ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, в котором Украина осталась на 24-м месте.

Сине-желтые имеют 1538,42 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.

После публикации предварительного реестра сборная Украины провела два матча отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают такие места: Англия — четвертое (0), Италия — девятое (-1), Северная Македония — 66-е (+2), Мальта — 171-е (0).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Рейтинг ФИФА от 21.09.2023:

1. Аргентина — 1851,41.
2. Франция — 1840,76.
3. Бразилия — 1837,61.
4. Англия — 1794,34.
5. Бельгия — 1792,64.
6. Хорватия — 1747,83.
7. Нидерланды — 1743,15.
8. Португалия — 1728,58.
9. Италия — 1727,37.
10. Испания — 1710,72.
...
24. УКРАЇНА — 1538,42.

В тему: В УЕФА рассказали, как долго российские клубы и сборная будут отстранены от соревнований.

Тэги: футбол, рейтинг, ФИФА, спорт, сборная Украины по футболу

Комментарии

Статьи

21.09.23 13:17

Зерновые войны 2023 <обновляется онлайн>

Автор: Александр Панько

Дайджест

Курс доллара к гривне в обменниках снова растет
19.09.23 19:52

Курс доллара к гривне в обменниках снова растет

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация женщин в Украине 2023: все, что нужно знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Мобилизация студентов в Украине 2023: о чем надо знать
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Тотальная мобилизация в Украине: будет объявлена или нет?
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов вплоть до... 2020 года
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
21.09.23 14:18

ВСУ взяли под огневой контроль трассу Бахмут-Горловка
21.09.23 13:53

Более трети украинского зерна содержат вредные вещества, — ВКП Польши
21.09.23 13:19

Зеленский призвал к реформированию ООН
21.09.23 12:51

В Мариуполе стационары закрыли для гражданских. Еженедельно умирают 300-400 человек, — мэрия
21.09.23 12:23

В «Укрэнерго» сообщили о последствиях ночной воздушной атаки
21.09.23 11:49

Зеленский рассказал, как можно реализовать Формулу мира
21.09.23 11:22

Стало известно, что войдет в новый пакет военной помощи США
21.09.23 10:52

Польша готова к переговорам по украинскому зерну
21.09.23 10:36

Зеленский рассказал, когда наступит мир в Украине
21.09.23 10:25

В Крыму нанесен массированный удар по аэродрому «Саки»
21.09.23 12:51

В Мариуполе стационары закрыли для гражданских. Еженедельно умирают 300-400 человек, — мэрия
21.09.23 10:36

Зеленский рассказал, когда наступит мир в Украине
21.09.23 10:25

В Крыму нанесен массированный удар по аэродрому «Саки»
21.09.23 09:56

За сутки ВСУ уничтожили еще полтысячи россиян
21.09.23 09:06

Массированный ракетный удар по Украине: пострадали люди, много разрушений
20.09.23 15:21

Польша пригрозила Украине усилением экспортного эмбарго
20.09.23 14:22

По воинской части около Севастополя прилетела ракета. Возле главной нефтебазы ЧФ включили дымовой занавес
20.09.23 12:41

В Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет, — ГУР
20.09.23 12:32

Нагорный Карабах капитулировал и признал власть Азербайджана
20.09.23 11:52

Зеленский рассказал, на какой стадии находится вопрос по поставкам ракет ATACMS
15.09.23 12:31

Правительство приняло проект госбюджета на 2024 год
18.09.23 08:47

Кадыров умер: об этом вовсю трубят российские паблики
15.09.23 12:59

На Волыни браконьер убил редчайшее животное
15.09.23 13:32

Южная Корея выделит Украине немало денег
15.09.23 14:34

Орбан резко высказался об украинском зерне
15.09.23 09:50

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 271 440 солдат
14.09.23 16:52

Под Бахмутом ВСУ освободили Андреевку от оккупантов. Но «ситуация сложная и переменчивая»
14.09.23 15:11

Жительница Вьетнама заявила, что не спит уже одиннадцать лет
15.09.23 10:26

ВСУ подтвердили информацию об освобождении Андреевки
18.09.23 12:22

Кабмин уволил всех замов министра обороны. В том числе и Анну Маляр
Фото и Видео
Зеленский призвал к реформированию ООН
Зеленский призвал к реформированию ООН
Зеленский призвал к реформированию ООН
Зеленский призвал к реформированию ООН
Рикарда Ланг: немецкий политик совершила эпично смешной прыжок со скалы
Рикарда Ланг: немецкий политик совершила эпично смешной прыжок со скалы
Елена Зеленская травмировала палец в США
Елена Зеленская травмировала палец в США
По воинской части около Севастополя прилетела ракета. Возле главной нефтебазы ЧФ включили дымовой занавес
По воинской части около Севастополя прилетела ракета. Возле главной нефтебазы ЧФ включили дымовой занавес
В Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет, — ГУР
В Подмосковье диверсанты взорвали два самолета и вертолет, — ГУР
В Сочи неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу
В Сочи неизвестный беспилотник атаковал нефтебазу
Британию основали чернокожие: в новой детской книге переписали историю
Британию основали чернокожие: в новой детской книге переписали историю
Обновление iOS 17 убивает батарею
Обновление iOS 17 убивает батарею
В поисках зверя (2023): дата выхода и трейлер нового фильма с Николасом Кейджем
В поисках зверя (2023): дата выхода и трейлер нового фильма с Николасом Кейджем
В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Азербайджан начал спецоперацию
В Нагорном Карабахе снова неспокойно. Азербайджан начал спецоперацию
fraza.com
Новости блогосферы
19.09.23 20:05

Страшная дилемма мобилизации по-украински
13.08.23 21:11

Украинский малый бизнес уходит в Польшу
11.08.23 18:34

Из Украины массово выезжают парни, которым скоро должно исполниться 18
05.08.23 17:44

Сверхпроводник при комнатной температуре уже реальность?

Опрос

Когда закончится война в Украине?

посмотреть результаты
© 2023 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.