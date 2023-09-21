Сборная Украины по футболу сохранила свои позиции в рейтинге сильнейших стран мира

Главное: ФИФА опубликовала свежий рейтинг сильнейших сборных мира. После матчей против Англии и Италии команда Сергея Реброва не потеряла позиций и осталась на 24-м месте.

Детали: ФИФА обновила рейтинг национальных сборных, в котором Украина осталась на 24-м месте.

Сине-желтые имеют 1538,42 балла. Среди представителей УЕФА украинская команда 13-я.

После публикации предварительного реестра сборная Украины провела два матча отбора Евро-2024 против Англии (1:1) и Италии (1:2).

Наши соперники в отборочном турнире чемпионата Европы занимают такие места: Англия — четвертое (0), Италия — девятое (-1), Северная Македония — 66-е (+2), Мальта — 171-е (0).

С полным рейтингом можно ознакомиться здесь.

Рейтинг ФИФА от 21.09.2023:

1. Аргентина — 1851,41.

2. Франция — 1840,76.

3. Бразилия — 1837,61.

4. Англия — 1794,34.

5. Бельгия — 1792,64.

6. Хорватия — 1747,83.

7. Нидерланды — 1743,15.

8. Португалия — 1728,58.

9. Италия — 1727,37.

10. Испания — 1710,72.

...

24. УКРАЇНА — 1538,42.

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