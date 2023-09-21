В Мариуполе стационары закрыли для гражданских. Еженедельно умирают 300-400 человек, — мэрия

Главное: Из-за большого количества раненых оккупантов, стационары в Мариуполе закрыли для приема гражданских. Поэтому каждую неделю умирают от 300 до 400 горожан.

Детали: В оккупированном Мариуполе стационары больниц перестали принимать гражданских пациентов, поскольку там полно раненых российских военных. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«Раненых россиян настолько много, что стационары в Мариуполе остановили прием больных гражданских. Де-факто людей „накачивают“ таблетками, обезболивающими и отправляют домой. Это называется проходить лечение в „спокойной обстановке“», — пишет Андрющенко.

Соответственно, уровень смертности в Мариуполе остается высоким.

«Еженедельно из-за подобной преступной политики мы теряем от 300 до 400 мариупольцев», — констатирует Андрющенко.

В тему: В застенках Мариуполя еженедельно исчезают десятки людей.