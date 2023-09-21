В «Укрэнерго» сообщили о последствиях ночной воздушной атаки

Главное: Энергетики сообщили о последствиях ночной атаки России. Сейчас еще слишком рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры, отметили в «Укрэнерго».

Детали: В ночь на четверг российские агрессоры совершили первую атаку на энергосистему Украины. Об этом сообщило «Укрэнерго» 21 сентября.

«Вследствие массированной ракетной атаки врага были повреждены отдельные объекты в западном и центральном регионах. Были частично обесточены потребители в Ровенской и Житомирской областях», — говорится в сообщении.

Работа магистральных сетей в регионе возобновлена, продолжается заживление бытовых потребителей в сетях облэнерго.

Также во время атаки получили повреждения сети облэнерго в Днепропетровской, Киевской, Харьковской областях. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отбоя тревоги.

В «Укрэнерго» отметили, что «сейчас слишком рано делать выводы о начале новой террористической кампании против гражданской инфраструктуры».

Всего в Украине ввиду боевых действий и по ряду других причин без света остаются 398 населенных пунктов. Помимо последствий ракетной атаки с утра, есть повреждения сетей из-за артиллерийских обстрелов в прифронтовых районах: Донетчины, Запорожья, Харьковщины, Херсонщины, Сумщины. Восстановление электроснабжения проводится в ситуации безопасности и с разрешения военных.

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